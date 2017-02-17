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Philips представляет самый тонкий компьютерный монитор


17.02.2017 11:07

 

 

Новый 24-дюймовый монитор Philips из линейки Moda, 245C7QJSB, который компания представила на выставке ISE 2017 в Амстердаме, поддерживает разрешение Full HD и обеспечивает исключительное качество передачи цветов и отличную детализацию благодаря технологии Ultra Wide Color. На сегодня это самый тонкий компьютерный монитор Philips: его толщина составляет всего 5,2 мм. Конструкторы смогли уменьшить ширину рамки до практически минимально возможной: обрамление с трёх сторон экрана по ширине не превышает 2,5 мм. Угол обзора составляет 178 градусов. 

 

Новинка высокотехнологична: есть возможность подстроить яркость изображения для устранения мерцания (технология Flicker-Free); подстройка изображения под отображаемый на экране контент происходит автоматически (технологии SmartContrast и SmartImage). В продаже новый монитор появится до конца февраля.

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