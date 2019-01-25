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Philips выпускает OLED ТВ с Dolby Vision и Atmos


25.01.2019 14:30

 

 

Компания Philips объявила о начале производства двух новых моделей OLED TV. 4K модели OLED 804 и OLED 854 с экранами 55 и 65 дюймов заменят OLED 803.

 

Обе новинки оснащаются фирменным процессором P5 Perfect Picture Engine третьего поколения, на сегодня самым производительным у Philips; имеют подсветку Ambilight и поддерживают Dolby Vision. Используемая операционная система – девятая версия Android Pie. Имеется встроенный Google Assistant; кроме того, телевизоры новых моделей поддерживают программу “Works with Alexa” («Работает с Алексой»): это означает, что ими можно управлять голосом через «умную» колонку Amazon Echo.

 

Также подтверждена поддержка HDR10+. Вообще же Philips обещает, что Dolby Vision, Dolе by Atmos, HDR10+ и HLG станут стандартом для 90% моделей линейки 2019 года. А вот динамиков от Bowers & Wilkins в новых OLED 804 и OLED 854 не будет; за поддержку Dolby Atmos будет «отвечать» 50-ваттная звуковая система конфигурации 2.1; продукция же B&W будет востребована в LCD телевизорах премиальной серии 8804, о начале выпуска которой компания Philips также объявляла недавно.

 

Новые ТВ различаются внешне: у них разные подставки. OLED804 имеет хромированную окантовку и тонкую изящную металлическую подставку, в то время как для OLED 854 используется поворотная стойка T-bar.

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