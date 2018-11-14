14.11.2018 10:00

В серии акустических систем Master от PIEGA – новая модель Master Line Source 3 (MLS 3), «младшая» в линейке. MLS 3 имеют дипольную характеристику направленности звука и излучают цилиндрическую звуковую волну.

Специально для MLS 3 была разработана и выпущена малогабаритная версия фирменного линейного излучателя PIEGA LineSourceDriver. Он действует как единое целое и имеет практически идеальные частотные и импульсные характеристики, благодаря чему MLS 3 звучат совершенно натурально при воспроизведении самых разных музыкальных жанров. Улучшен бас; для этого инженеры компании разработали новые 180-миллиметровые динамики типа UHQD. Их «секрет» - в балансе электромеханических параметров и использовании самых современных высокотехнологичных материалов. Расширенный басовый диапазон у относительно небольших MLS 3 — удивительное достижение, особенно с учетом отличных скоростных характеристик, которые делают переход от НЧ к СЧ/ВЧ (ленточной секции) совершенно незаметным на слух.

MLS 3 не требуют специальных условий расстановки в помещении, хотя и являются дипольными, то есть двусторонними излучателями. Характер их звука не меняется даже при установке близко к стене, поскольку конструкторы предусмотрели возможность изменить соотношение прямого и тылового излучения.