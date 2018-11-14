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PIEGA Master Line Source 3


14.11.2018 10:00

 

 

В серии акустических систем Master от PIEGA – новая модель Master Line Source 3 (MLS 3), «младшая» в линейке. MLS 3 имеют дипольную характеристику направленности звука и излучают цилиндрическую звуковую волну. 

 

Специально для MLS 3 была разработана и выпущена малогабаритная версия фирменного линейного излучателя PIEGA LineSourceDriver. Он действует как единое целое и имеет практически идеальные частотные и импульсные характеристики, благодаря чему MLS 3 звучат совершенно натурально при воспроизведении самых разных музыкальных жанров. Улучшен бас; для этого инженеры компании разработали новые 180-миллиметровые динамики типа UHQD. Их «секрет» - в балансе электромеханических параметров и использовании самых современных высокотехнологичных материалов. Расширенный басовый диапазон у относительно небольших MLS 3 — удивительное достижение, особенно с учетом отличных скоростных характеристик, которые делают переход от НЧ к СЧ/ВЧ (ленточной секции) совершенно незаметным на слух.

 

MLS 3 не требуют специальных условий расстановки в помещении, хотя и являются дипольными, то есть двусторонними излучателями. Характер их звука не меняется даже при установке близко к стене, поскольку конструкторы предусмотрели возможность изменить соотношение прямого и тылового излучения. 

 

Новинка выпускается в четырёх вариантах отделки: серебристый корпус и грили, лицевая панель из серебристого анодированного алюминия; полностью белая колонка; чёрные корпус, грили и лицевая панель; комбинированный вариант – корпус отделан шпоном «зебрано», грили чёрные, а лицевая панель – из чёрного анодированного алюминия.

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