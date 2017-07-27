27.07.2017 14:28

PIEGA выпустила серию колонок, предназначенных для скрытой установки. В новой линейке – четыре модели, две для встройки в стену, две – потолочные.

Потолочные громкоговорители PIEGA In-Ceiling выпускаются в двух типоразмерах – диаметром 5,25 и 6,5 дюймов (130 и 165 мм соответственно). Они имеют коаксиальную конструкцию: перед НЧ-динамиком на одной оси установлен твитер с фирменным LDS-куполом диаметром 26 мм. Монтажная глубина – 85 и 94 мм соответственно. Модель меньшего диаметра можно использовать в домашних кинозалах для служебных каналов в системах Dolby Atmos или для фонового озвучивания жилых и общественных помещений.