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PIEGA обновила серию акустических систем Coax


20.03.2017 12:49

 

 

Линейку Coax компания выпускает уже более 15 лет. В обновлённой серии – три модели акустических систем: напольные Coax 511 и Coax 711 и компактные полочники Coax 311. 

 

Из конструктивных новшеств следует отметить оригинальные модули TIM для перераспределения механических напряжений, которые создают барьер на пути распространения вибраций по корпусу системы. Кроме того, основательной переработке подверглась конструкция динамиков. 

 

Не отказываясь от идеи коаксиального расположения двух ленточных излучателей, при котором небольшая ВЧ-мембрана размещена по центру среднечастотной, инженеры компании использовали более мощные неодимовые магниты и полюсные пластины, а также оптимизировали подвижную систему коаксиального динамика. Для низкочастотного блока использованы новые динамики UHQD с алюминиевой мембраной, гибким подвесом и теплоотводящим каркасом звуковой катушки из титановой ленты.

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