PIEGA представила новую серию акустических систем TMicro

15.03.2017 10:49 Отличительная особенность моделей новой серии – ленточный излучатель AMT-1 с гофрированной мембраной 24 х 26 мм и мощной магнитной системой из неодимовых элементов. Им оснащены все модели серии: напольные TMicro 60 AMT, полочные сателлиты TMicro 40 AMT, а также громкоговоритель центрального канала TMicro Center AMT. Кроме того, в новой линейке представлен активный сабвуфер TMicro SUB. Узкие алюминиевые корпуса акустических систем серии, несмотря на их компактность, обеспечивают весьма глубокий бас. За СЧ/НЧ диапазон «отвечает» диффузорный динамик MDS; как и новый AMТ-1, он является собственной разработкой PIEGA. Активный сабвуфер TMicro SUB имеет встроенный стереоусилитель. Напрямую подключив к нему аудиосточник (TV, MP3-плеер, смартфон или ноутбук) и пару акустических систем (TMicro 40 AMT или 60 AMT), можно получить простую и компактную систему конфигурации 2.1; при этом отдельный ресивер или усилитель не потребуются. Колонки новой серии выпускаются в трёх вариантах отделки: серебристый анодированный, чёрный анодированный, белый лак. Связанные новости: Четыре варианта и одна линия акустики PIEGA Master Line Source 2 - 27.05.2016 10:00 Шахматная версия акустики PIEGA серии Classic - 18.01.2016 17:00 Вернуться к списку новостей