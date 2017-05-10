VSX-832 – первая модель, способная воспроизводить звук DolbyAtmos и DTS:X за счет распределения каналов 3.1.2. В свою очередь, VSX-932 и VSX-LX302 обеспечивают объектно-ориентированное аудио-воспроизведение с распределением каналов 5.2.2.

Новые модели используют эксклюзивную технологию Pioneer MCACC для автоматической настройки звука и поддерживают потоковое воспроизведение.Также в этих моделях реализована поддержка FireConnect от Blackfire, обеспечивающая беспроводное воспроизведение в нескольких помещениях. Ресиверы оснащены аудиопроцессором с частотой 384 кГц и разрядностью 32 бита, обновленным пользовательским интерфейсом, поддержкой DolbyVision, HDR10 и BT.2020 через совместимый с HDCP 2.2 интерфейс HDMI.