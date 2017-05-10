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Pioneer: новые сетевые AV-ресиверы с поддержкой DolbyAtmos и DTS:X


10.05.2017 11:15

 

 

Pioneer представил три новые модели AV-ресиверов. Сетевой ресивер VSX-832 поддерживает конфигурацию 5.1, модели VSX-932 и VSX-LX302 – конфигурацию 7.2. 

 

VSX-832 – первая модель, способная воспроизводить звук DolbyAtmos и DTS:X за счет распределения каналов 3.1.2. В свою очередь, VSX-932 и VSX-LX302 обеспечивают объектно-ориентированное аудио-воспроизведение с распределением каналов 5.2.2. 

 

Новые модели используют эксклюзивную технологию Pioneer MCACC для автоматической настройки звука и поддерживают потоковое воспроизведение.Также в этих моделях реализована поддержка FireConnect от Blackfire, обеспечивающая беспроводное воспроизведение в нескольких помещениях. Ресиверы оснащены аудиопроцессором с частотой 384 кГц и разрядностью 32 бита,  обновленным пользовательским интерфейсом, поддержкой DolbyVision, HDR10 и BT.2020 через совместимый с HDCP 2.2 интерфейс HDMI.

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