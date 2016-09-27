Домашняя техника Pioneer обновляет линейку аудиосистем X-CM

27.09.2016 17:00 Две новые микросистемы с интересным набором функций и модным дизайном очень скоро пополнят модельный ряд X-CM компании Pioneer.



Микросистемы Pioneer X-CM56 и X-CM66D состоят из CD-ресивера и пары полочных колонок, которые можно установить как вертикально, так и горизонтально. Благодаря качественной внешней отделке «под дерево» X-CM56 и X-CM66D гармонично впишутся в любой интерьер. Вертикальное расположение колонок СD-ресивера позволит получить расширенную зону стереоэффекта в просторном помещении, а горизонтальное - оптимально для размещения на книжных полках.



Обе модели оснащены CD-дисководом, FM-тюнером, портом USB на фронтальной панели для воспроизведения музыкальных файлов с флэш-накопителей, встроенным Bluetooth-адаптером для трансляции потокового звука со смартфонов и планшетов, а также NFC-чипом, который упрощает соединение системы с портативными гаджетами. Автоматический таймер отключения переводит системы в режим ожидания после некоторого времени бездействия. Колонки снабжены противоскользящими накладками — они фиксируют акустику, не повреждая поверхность мебели, при любом из вариантов установки.



Сетевые возможности флагмана серии X-CM66D расширены встроенным Wi-Fi-адаптером, а также разъёмом Ethernet для проводного подключения. Имеется приёмник Интернет-радио на базе сервиса TuneIn, открывающий доступ к тысячам интернет радиостанций, включая русскоязычные.



X-CM56 выпускается в 4-х вариантах оформления: с корпусом в отделке «светлый бук» с фронтальной панелью белого, светло-зеленого (мята), абрикосового цветов или с корпусом «тёмный орех» с чёрной фронтальной панелью. X-CM66D доступна в двух вариантах: светлый бук с белой фронтальной панелью или темный орех — с чёрной. Вернуться к списку новостей