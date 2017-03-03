03.03.2017 11:00

Компания анонсировала очередное обновление программного обеспечения, которое сделает доступным для пользователей мультирум-технологию FireConnect. Работающая через Wi-Fi платформа позволяет транслировать аудио из локальной сети на основную аудиосистему, при условии, что используемые акустические системы поддерживают FireConnect (например, это могут быть колонки Pioneer MRX-3 и MRX-5 с частотой семплирования 44.1 Кгц и 48 Кгц).

Управление – воспроизведение треков, выбор музыки и пр. – осуществляется через мобильное приложение Pioneer Remote App для iPod touch, iPhone, iPad, планшетов и смартфонов на базе Android. Наряду с сетевыми аудиофайлами доступна трансляция потоковой музыки через Spotify Connect app.