Pioneer: поддержка беспроводной технологии FireConnect
Компания анонсировала очередное обновление программного обеспечения, которое сделает доступным для пользователей мультирум-технологию FireConnect. Работающая через Wi-Fi платформа позволяет транслировать аудио из локальной сети на основную аудиосистему, при условии, что используемые акустические системы поддерживают FireConnect (например, это могут быть колонки Pioneer MRX-3 и MRX-5 с частотой семплирования 44.1 Кгц и 48 Кгц).
Управление – воспроизведение треков, выбор музыки и пр. – осуществляется через мобильное приложение Pioneer Remote App для iPod touch, iPhone, iPad, планшетов и смартфонов на базе Android. Наряду с сетевыми аудиофайлами доступна трансляция потоковой музыки через Spotify Connect app.
На сегодняшний день технология FireConnect уже доступна для моделей Pioneer SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701, SC-LX501, VSX-1131, VSX-831, VSX-S520D, VSX-S520, SX-S30DAB, FS-W50, FS-W40. В начале марта будет выпущено обновление для моделей N-30AE, NC-50DAB, XC-HM86D, X-HM86D, X-HM76D, X-HM76.
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