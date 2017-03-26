Pioneer представляет внутриканальные наушники SE-CH5T и SE-CH9T

26.03.2017 13:27 SE-CH – новая серия наушников от Pioneer. В неё входят две модели внутриканальных наушников, способных воспроизводить с высоким качеством музыку в Hi-Res-форматах. В диапазоне частот от 8 Гц до 45 кГц (SE-CH5T) и от 5 Гц до 50 кГц (SE-CH9T) новинки способны максимально передать все преимущества таких форматов, как DSD, FLAC и MQA. Наушники специально разработаны для сопряжения со смартфонами или Hi-Res-аудиосистемами, такими, как XDP-100R или XDP-300R от Pioneer. Новый 9,7-миллиметровый драйвер обеспечивает передачу Hi-Res-аудио без потери качества, а эксклюзивный порт управления воздушным потоком дополнительно усиливает четкость передачи звука на средних и низких частотах. Модель SE-CH9T имеет двухслойную металлическую конструкцию с латунным соплом и алюминиевой втулкой для устранения резонансов и вибраций; съёмные кабели совместимы с разъёмом MMCX. Наушники Pioneer SE-CH9T выпускаются в чёрном цвете, SE-CH5T – в чёрном, серебристом и красном цветах. В России новые модели появятся в продаже в апреле 2017 г. Связанные новости: Новые «ушки» Pioneer линейки Style c поддержкой Hi-Res-форматов - 04.02.2017 12:00 Беспроводная гарнитура Pioneer SE-MJ553BT - 05.10.2016 17:00 Вернуться к списку новостей