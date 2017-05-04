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Pioneer – теперь с поддержкой Chromecast built-in


04.05.2017 15:00

 

 

Некоторые модели домашней техникиPioneer, выпущенные с начала 2016 года, включая Hi-Fi-системы, AV-ресиверы, домашние кинотеатры и сетевые колонки, получили поддержку беспроводного стриминга Chromecast built-in.

 

Платформа Chromecast built-in подключает совместимые приложения на iPad, iPhone, iPodtouch, на Android-устройствах, Chromebook, а также браузере Chrome на Mac, Windows и Linux к системам Pioneer через Wi-Fi (на частоте как 5 ГГц, так и 2,4 ГГц). Это позволяет пользователям слушать музыку, интернет-радио и подкасты с самых популярных онлайн-сервисов в беспроводном режиме.

 

Для подключения не требуется какой-либо настройки или паролей. Помимо прослушивании аудио, пользователи могут осуществлять звонки и запускать на гаджетах другие приложения, не прерывая воспроизведение. 

 

Обновление прошивки доступно для следующих продуктов Pioneer: SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701, SC-LX501, VSX-1131, VSX-932, VSX-832, VSX-831, VSX-S520D, VSX-S520, SX-S30DAB, NC-50DAB, N-30AE, FS-W50, FS-W40, XC-HM86D, X-HM86D, X-HM76D, X-HM76, MRX-5, и MRX-3.

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