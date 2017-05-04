Платформа Chromecast built-in подключает совместимые приложения на iPad, iPhone, iPodtouch, на Android-устройствах, Chromebook, а также браузере Chrome на Mac, Windows и Linux к системам Pioneer через Wi-Fi (на частоте как 5 ГГц, так и 2,4 ГГц). Это позволяет пользователям слушать музыку, интернет-радио и подкасты с самых популярных онлайн-сервисов в беспроводном режиме.