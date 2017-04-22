Домашняя техника Pioneer XDP-30R: новый компактный цифровой аудиоплеер

22.04.2017 17:16 Компактный (63 х 94 х 15 мм) цифровой аудиоплеер Pioneer XDP-30R поддерживает воспроизведение потока DSD с частотой до 5,6 МГц, форматы FLAC и WAV в качестве 192 кГц / 32 бита, а также передискретизацию сжатых аудиоформатов и потокового аудио. Новинка от Pioneer оснащена двойным ЦАП SABRE от ESS и усилителями для наушников, симметрично расположенными на печатной плате. Помимо стандартного 3,5-мм разъема для наушников, плеер также имеет четырёхштекерный 2,5-мм разъем для балансных наушников, обеспечивающий качество звучания, ранее не доступное для таких компактных моделей. Плеер имеет 16 Гб встроенной памяти и два порта для карт microSD до 200 Гб каждая; таким образом, в общей сложности на XDP-30R можно хранить до 416 Гб контента. Встроенные Wi-Fi- и Bluetooth-адаптеры открывают доступ к онлайн-сервисам и воспроизведению музыки из целого ряда устройств. Управлять XDP-30R можно с помощью смартфона, совместимого с Bluetooth Low Energy. Приложение Pioneer DuoRemote, доступное для устройств на iOS и Android, позволяет запускать и останавливать воспроизведение, перематывать треки, изменять уровень громкости и пр. Скачать приложение можно на AppStore и GooglePlay. Связанные новости: Музыкальные плееры Pioneer - 01.11.2016 12:00 Мультиплеер Pioneer XDJ-1000MK2 для диджеев - 01.10.2016 17:00 Вернуться к списку новостей