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Планарно-магнитные наушники Audeze LCD-i3


30.09.2019 12:25

 

 

В российских специализированных магазинах появились в продаже внутриканальные планарно-магнитные наушники Audeze LCD-i3. Эта модель занимает промежуточную позицию между популярными iSINE 20 и флагманскими High End LCD-i4 и отличается от всех ранее выпущенных внутриканальных планарно-магнитных наушников Audeze расширенной комплектацией.

 

LCD-i3 – это лёгкие магниевые корпуса с открытым акустическим оформлением, выполненные, как и флагманская модель, в чёрно-золотой цветовой гамме, улучшенные излучатели, превосходящие по качеству те, что применяются в наушниках iSINE 20 (в звучании LCD-i3 меньше нежелательных резонансов, а разрешение выше), а также эргономичные насадки-амбушюры нового образца. Излучатели оснащены запатентованной звуковой катушкой Uniforce и матрицей магнитов Fluxor, благодаря чему достигается широчайший для внутриканальных наушников динамический диапазон до 130 дБ – без каких-либо слышимых искажений. Улучшена конструкция заушин с анатомическим изгибом; силиконовые распорки надёжно фиксируют наушник внутри ушной раковины.

 

В комплект поставки входят несколько видов кабелей: классический 1,5-метровый с 3,5-мм разъёмом на входе и двумя 2-контактными разъёмами на выходе; цифровой (1,5 м) Cipher Lightning для подключения к устройствам Apple; Cipher с Bluetooth-модулем, благодаря которому наушники можно сделать беспроводными. Используется чипсет Bluetooth версии 5.0 с поддержкой AptX и AptX HD; он обеспечивает приём 24-битного аудиопотока с минимальным уровнем задержки. Наушники продаются с нейлоновым кейсом для переноски, щёточкой для чистки и клипсой для крепления на одежде.

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