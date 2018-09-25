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Планы Amazon: не останавливаться на достигнутом


25.09.2018 15:00

 

 

В октябре состоится большая презентация Amazon, на которой корпорация представит восемь новых электронных устройств с поддержкой функции голосового ассистента Alexa. По сообщениям CNBC, в числе ожидаемых новинок – модель для автомобилей и даже… микроволновая печь. 

 

С большой вероятностью Amazon покажет на презентации «Alexa-оснащённый» сабвуфер и «умную» розетку. По слухам, сабвуфер можно будет подключать – естественно, без проводов – к Echo или Echo Plus; по мнению разработчиков, такая конфигурация вполне пригодна для того, чтобы озвучит небольшое помещение. Ожидается, что появится и возможность работы колонок Echo парами, в стерео режиме.

 

Amazon не первый раз демонстрирует свои экспансивные намерения. Компания сотрудничает или планирует сотрудничать с огромным количеством сторонних производителей с целью интеграции Alexa в смартфоны, телевизоры, автомобили – любые устройства, с которыми потребитель так или иначе «вступает в контакт». 

 

Ещё одной новостью от Amazon стал анонс смарт-колонки Echo Dot с увеличенной мощностью и в модернизированном корпусе. Обновлённый Echo Dot способен звучать на 70% громче благодаря 1,6-дюймовому динамику; цена при этом не изменилась. Вместо пластика электронную «начинку» громкоговорителя теперь защищает тканевая оболочка, что, несомненно, пошло колонке на пользу – теперь она перестала быть похожей на хоккейную шайбу… Помимо белого и чёрного цветов Echo Dot будет выпускаться в отделке Heather Grey (серый). Официальный релиз новинки состоится 11 октября.

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