Планы Samsung: QD-OLED ТВ появятся в 2021 году

21.10.2019 13:50

Появилась информация о том, что в 2021 году откроется первая производственная линия Samsung по выпуску телевизоров QD-OLED (Quantum Dot-OLED, с дисплеями на квантовых точках; аналоги – NanoCell от LG и Triluminos от Sony). Такие модели должны составить конкуренцию ТВ с дисплеями LED LCD и WRGB OLED. Ожидается, что ежемесячная производственная мощность составит 30 тысяч экранов с диагональю от 65 дюймов.



Samsung обещает, что конструктивно экраны QD-OLED будут иметь значительные преимущества по сравнению с технологией WRGB OLED от LG, в том числе большую производительность и меньшие материальные затраты. Последнее особенно важно в условиях возрастающей конкуренции: в премиальном сегменте OLED-телевизоры становятся всё более популярны, и производители вынуждены снижать цены на LCD дисплеи с большими диагоналями.



Samsung также предполагает развивать направление Micro-LED дисплеев, хотя в настоящее время затраты на их производство весьма велики. Приоритетным является и направление 8K: ожидается, что на выставке CES 2020 такую продукцию покажут все ведущие производители ТВ, в том числе Sony, Panasonic, LG и Sharp. Стремясь занять свою долю рынка, Samsung недавно представил новый 55-дюймовый телевизор из серии Q900R 8K.