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Play-Fi-саундбар Paradigm PW


18.01.2017 18:00

 

 

Канадская компания Paradigm пополнила серию PW (Power Wireless) саундбаром. Новинка оснащена девятью драйверами и работает на платформе DTS Play-Fi, что позволяет ей проигрывать музыку с музыкальных сервисов Tidal, Spotify, TuneIn Radio или с домашнего ПК, сетевого хранилища. Отдельно стоит отметить, что саундбар PW может выполнять роль беспроводного хаба в 5.1-канальной системе ДК. На выставке CES 2017, где компания демонстрировала новинку, саундбар работал совместно с мультирумной акустикой PW 600, транслируя на нее сигнал.

Помимо поддержки Play-Fi, модель оснастили портами HDMI 2.0a, а также системой коррекции акустических свойств помещения — ARC (Anthem Room Correction). Данная технология позволяет учесть параметры комнаты, и получить равномерное окружающее звуковое пространство.

Саундбар Paradigm PW появится в продаже в апреле. Рекомендованная розничная цена составит $1299.

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