Плеер Astell&Kern SP1000M
Компания Astell&Kern начала продажи обновлённой версии флагманского High-End плеера SP1000. SP1000M компактнее и легче предшественника и выполнен в необычном для продукции бренда цвете.
Корпус SP1000M ярко-синего цвета сделан из алюминия. Новинка оснащается мощным восьмиядерным процессором сдвоенным цифро-аналоговым преобразователем AK4497EQ от Asahi Kasei. Плеер воспроизводит музыку в высоком разрешении, включая форматы PCM 32/384 и DSD256.
Благодаря обновлённому интерфейсу SP1000M исключительно прост в управлении. Функция Open Service даёт возможность устанавливать сторонние приложения-проигрыватели. Объём внутренней памяти – 128 Гб; его можно увеличить до 400 Гб с помощью карты Micro SD. Рекомендуемая цена плеера на российском рынке составляет 179990 рублей.
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