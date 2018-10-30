30.10.2018 14:15

Компания Astell&Kern начала продажи обновлённой версии флагманского High-End плеера SP1000. SP1000M компактнее и легче предшественника и выполнен в необычном для продукции бренда цвете.

Корпус SP1000M ярко-синего цвета сделан из алюминия. Новинка оснащается мощным восьмиядерным процессором сдвоенным цифро-аналоговым преобразователем AK4497EQ от Asahi Kasei. Плеер воспроизводит музыку в высоком разрешении, включая форматы PCM 32/384 и DSD256.