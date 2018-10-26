Победа – за AUVIX
Компания AUVIX стала победителем Девятой национальной премии ProIntegration Awards-2018. Награда вручается ежегодно за лучшие решения в области профессионального аудио-видео и системной интеграции.
Награждение победителей прошло в первый день выставки Integrated Systems Russia 2018, открывшейся в Москве 24 октября. При оценке проектов, предоставленных на конкурс, учитывалось множество факторов: требования и отзывы заказчиков, основные задачи и сложности при реализации проектов, технические характеристики помещений и интегрированных систем, заложенные в проект возможности для развития и пр. Кроме того, эксперты принимали во внимание удобство и простоту эксплуатации оборудования, доступность для различных категорий пользователей, комплексность решений, их оригинальность и инновационный характер.
AUVIX получила заслуженную награду за лучшее решение с использованием технологии Digital Signage – именно так называлась номинация, которая принесла компании победу в конкурсе. Из всех других конкурсных работ члены жюри выбрали проект по оснащению флагманских магазинов Victoria’s Secret в Москве и Санкт-Петербурге. Среди прочих особенностей реализованного решения – использование самых больших видеостен из LCD-панелей (на территории РФ). Благодаря сочетанию масштабного бесшовного изображения и чистоты звучания эта инсталляция стала имиджевым арт-объектом, подчеркнувшим высокий статус флагманских магазинов культовой марки.
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