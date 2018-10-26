ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Победа – за AUVIX


26.10.2018 08:00

 

 

Компания AUVIX стала победителем Девятой национальной премии ProIntegration Awards-2018. Награда вручается ежегодно за лучшие решения в области профессионального аудио-видео и системной интеграции.

 

Награждение победителей прошло в первый день выставки Integrated Systems Russia 2018, открывшейся в Москве 24 октября. При оценке проектов, предоставленных на конкурс, учитывалось множество факторов: требования и отзывы заказчиков, основные задачи и сложности при реализации проектов, технические характеристики помещений и интегрированных систем, заложенные в проект возможности для развития и пр. Кроме того, эксперты принимали во внимание удобство и простоту эксплуатации оборудования, доступность для различных категорий пользователей, комплексность решений, их оригинальность и инновационный характер.

 

AUVIX получила заслуженную награду за лучшее решение с использованием технологии Digital Signage – именно так называлась номинация, которая принесла компании победу в конкурсе. Из всех других конкурсных работ члены жюри выбрали проект по оснащению флагманских магазинов Victoria’s Secret в Москве и Санкт-Петербурге. Среди прочих особенностей реализованного решения – использование самых больших видеостен из LCD-панелей (на территории РФ). Благодаря сочетанию масштабного бесшовного изображения и чистоты звучания эта инсталляция стала имиджевым арт-объектом, подчеркнувшим высокий статус флагманских магазинов культовой марки.

Связанные новости:
 Выдвижные мониторы Wize  - 24.10.2018 09:00
 Аудиофорум 2018: о профессиональном аудио и масштабных инсталляциях - 17.10.2018 14:00
 Аудиофорум на выставке ISE 2018 - 03.10.2018 12:25
 Национальная премия «ProIntegration Awards»: осталось меньше недели! - 21.10.2014 13:00
 Объявлены победители Премии PROINTEGRATION AWARDS 2013 - 30.10.2013 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007