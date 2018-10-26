Награждение победителей прошло в первый день выставки Integrated Systems Russia 2018, открывшейся в Москве 24 октября. При оценке проектов, предоставленных на конкурс, учитывалось множество факторов: требования и отзывы заказчиков, основные задачи и сложности при реализации проектов, технические характеристики помещений и интегрированных систем, заложенные в проект возможности для развития и пр. Кроме того, эксперты принимали во внимание удобство и простоту эксплуатации оборудования, доступность для различных категорий пользователей, комплексность решений, их оригинальность и инновационный характер.