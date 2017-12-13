Модели серии PDS созданы совместно с дизайн-студией Фердинанда Порше Porsche Design. Толщина экрана 24-дюймового PDS241 и 27-дюймового PDS271 – всего 5,2 мм, меньше, чем у современных смартфонов. Новинки имеют разрешение Full HD и отличную цветопередачу (100% пространства sRGB и 90% NTSC). Кабели питания и видеосигналы убраны в стойку монитора; за стойкой они подключаются к специальному модульному боксу.

Для пользователей, которым монитор нужен в основном для просмотра любимых фильмов, предназначена 90-я линейка AOC – с 23,8- или 27-дюймовыми экранами, отличными углами обзора и качественной цветопередачей. Мониторы выпускаются с обычными или настраиваемыми стойками, экран с трёх сторон не имеет рамок; это значит, что из нескольких мониторов можно собрать видео систему без отвлекающих от изображения «провалов» между экранами. Флагманская модель Q2790PQU поддерживает разрешение QHD (1440p), другие модели серии – Full HD (1080p). Благодаря наличию у некоторых моделей хаба USB 3.0 к системе можно подключать USB-накопители и заряжать мобильные гаджеты.