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Подарки от AOC: Full HD и QHD мониторы с изогнутым экраном


13.12.2017 13:40

 

 

Компания AOC выпустила целую линейку мониторов, которые в том числе порадуют заядлых любителей кино и станут отличным подарком  к Новому Году.

 

Модели серии PDS созданы совместно с дизайн-студией Фердинанда Порше Porsche Design. Толщина экрана 24-дюймового PDS241 и 27-дюймового PDS271 – всего 5,2 мм, меньше, чем у современных смартфонов. Новинки имеют разрешение Full HD и отличную цветопередачу (100% пространства sRGB и 90% NTSC). Кабели питания и видеосигналы убраны в стойку монитора; за стойкой они подключаются к специальному модульному боксу.

 

Для пользователей, которым монитор нужен в основном для просмотра любимых фильмов, предназначена 90-я линейка AOC – с 23,8- или 27-дюймовыми экранами, отличными углами обзора и качественной цветопередачей. Мониторы выпускаются с обычными или настраиваемыми стойками, экран с трёх сторон не имеет рамок; это значит, что из нескольких мониторов можно собрать видео систему без отвлекающих от изображения «провалов» между экранами. Флагманская модель Q2790PQU поддерживает разрешение QHD (1440p), другие модели серии – Full HD (1080p). Благодаря наличию у некоторых моделей хаба USB 3.0 к системе можно подключать USB-накопители и заряжать мобильные гаджеты.

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