29.04.2019 07:00

Подвесной короб для проекторов Draper Fly Cage представляет собой каркас из монтажных труб, предназначенный для размещения видеопроектора. Новинка отличается повышенной надёжностью и универсальностью.

Каркас короба собран из чёрных труб диаметром 5 см. Вся конструкция закрепляется на ферме с помощью специальных металлических зажимов. В основании короба имеется регулируемая платформа, на которой и размещается проектор. Draper выпускает пять модификаций Fly Cage, отличающихся размерами. Возможно также изготовление каркаса требуемого размера по индивидуальному заказу.