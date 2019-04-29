Подвесной короб Draper Fly Cage
Подвесной короб для проекторов Draper Fly Cage представляет собой каркас из монтажных труб, предназначенный для размещения видеопроектора. Новинка отличается повышенной надёжностью и универсальностью.
Каркас короба собран из чёрных труб диаметром 5 см. Вся конструкция закрепляется на ферме с помощью специальных металлических зажимов. В основании короба имеется регулируемая платформа, на которой и размещается проектор. Draper выпускает пять модификаций Fly Cage, отличающихся размерами. Возможно также изготовление каркаса требуемого размера по индивидуальному заказу.
После того, как каркас установлен, положение короба и проектора настраивается при помощи механизма трёхосной регулировки. Если требуется задействовать несколько проекторов (например, для повышенной яркости изображения), можно объединить несколько Fly Cage, собрав из них единую монтажную систему.
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