Домашняя техника Подвесные акустические системы Extron

21.12.2017 15:05 Компания Extron выпустила подвесную акустическую систему SF 3PT. Новинка представляет собой громкоговоритель с трёхдюймовым широкополосным динамиком и предназначена для использования в помещениях с очень высокими потолками или с потолками в виде решётки, к которой крепится различное оборудование; такие потолки можно увидеть в торговых центрах. Технические характеристики системы: АЧХ 110 Гц – 20 кГц, 80 Ом или 70/100 В, коническая дисперсия 116 градусов. Колонка звучит так же, как встраиваемые потолочные модели Extron SF 3CT LP и SF 3C LP, и может использоваться вместе с ними для максимальной эффективности. В комплекте с SF 3PT поставляется фирменный кабель PendantConnect: под его оболочкой находится собственно акустический кабель, а также стальной трос, на который подвешивается колонка; длина кабеля – 6,1 м. Extron SF 3PT выпускается в двух стандартных цветах, белом и чёрном, и может быть окрашена в любой другой цвет, если этого требует дизайн помещения. Связанные новости: Extron расширил линейку приёмопередатчиков по витой паре. - 17.09.2008 20:31 Вернуться к списку новостей