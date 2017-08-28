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Поймай свою волну


28.08.2017 17:43

 

 

Дом винтажной музыки, расположенный на территории ВДНХ, приглашает на экспериментальный мастер-класс «Поймай свою волну», который состоится 30 августа в 12:00.

 

Поводом для его проведения послужил один из экспонатов коллекции Дома, старинный английский аппарат, который вдруг начал ловить популярные отечественные радиостанции. Участники мастер-класса попытаются разобраться в том, что произошло; к участию приглашаются как специалисты, так и посетители музея. Предварительно директор и хранитель уникальной коллекции Кристина Беленькая проведёт экскурсию по залам Дома, а по окончании мероприятия будут разыграны винтажные призы. Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация по электронной почте info@vintagemusic.ru.com.

 

О музее: «Дом винтажной музыки на ВДНХ» представляет внушительную коллекцию из более чем трёхсот музыкальных аппаратов – граммофонов, патефонов, магнитофонов, радиол, радиоприемников и джук-боксов, – а также около 3000 пластинок. Среди экспонатов самая большая и самая маленькая в мире пластинки, самый маленький граммофон, один из самых старых работающих джук-боксов, выпущенный в  1936 году. Музей открыт ежедневно кроме понедельника.

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