Домашняя техника Полёт дизайнерской мысли…

03.04.2018 11:15 Итальянский архитектор Джианлука Палуди (Gianluca Paludi), арт-директор Olympia Ceramica, создал крайне необычный предмет для новой коллекции аксессуаров для ванных комнат. Сложно сказать, двигали ли им собственные увлечения или его идея – лишь реакция на очередной виниловый бум, но в компании всерьёз надеются, что новинка будет пользоваться спросом. Vinyl – так называется консоль, в которую устанавливаются раковины, стилизованные под виниловые пластинки. Вся конструкция в целом похожа на ди-джейский пульт, а одинарная версия напоминает проигрыватель виниловых дисков, выполненный в стиле 70-х годов прошлого века. Кран в виде тонарма, ручки для горячей и холодной воды, изображающие регуляторы громкости… В консоль встраивается Bluetooth-усилитель и громкоговоритель. Из более привычных для ванной комнаты аксессуаров предусмотрены вешалка для полотенец, стеклянная полка для косметических принадлежностей и зеркало с декоративной «тематической» LED-подсветкой. Вернуться к списку новостей