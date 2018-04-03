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Полёт дизайнерской мысли…


03.04.2018 11:15

 

 

Итальянский архитектор Джианлука Палуди (Gianluca Paludi), арт-директор Olympia Ceramica, создал крайне необычный предмет для новой коллекции аксессуаров для ванных комнат.

 

Сложно сказать, двигали ли им собственные увлечения или его идея – лишь реакция на очередной виниловый бум, но в компании всерьёз надеются, что новинка будет пользоваться спросом. Vinyl – так называется консоль, в которую устанавливаются раковины, стилизованные под виниловые пластинки. Вся конструкция в целом похожа на ди-джейский пульт, а одинарная версия напоминает проигрыватель виниловых дисков, выполненный в стиле 70-х годов прошлого века.

 

Кран в виде тонарма, ручки для горячей и холодной воды, изображающие регуляторы громкости… В консоль встраивается Bluetooth-усилитель и громкоговоритель. Из более привычных для ванной комнаты аксессуаров предусмотрены вешалка для полотенец, стеклянная полка для косметических принадлежностей и зеркало с декоративной «тематической» LED-подсветкой.

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