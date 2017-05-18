ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Polk Audio: саундбар MagniFi Max SR 5.1


18.05.2017 17:00

 

 

Новейшая модель саундбара от компании Polk Audio – MagniFi Max с фирменной технологией  SDA (Stereo Dimensional Array). Система конфигурации 3.1 может быть расширена до 5.1 путём подключения беспроводных surround-громкоговорителей.

 

В результате получается система, дающая полное ощущение пространственного звучания. Общая мощность – 400 Вт. Саундбар оснащён четырьмя широкополосными драйверами (1” и 3”), парой твитеров 0.75” для левого и правого каналов, дюймовым центральным динамиком и 8-дюймовым сабвуфером. АЧХ системы: 35 Гц - 20 кГц.

 

Несколько пресетов – для кинофильмов, прослушивания музыки и просмотра спортивных программ – позволяет настроить звук по своему вкусу в зависимости от воспроизводимого звукового материала. Ночной режим «убирает» басы и автоматически увеличивает громкость диалогов. 

 

Polk Audio MagniFi Max  совместим с пультами дистанционного управления Samsung, LG, Sony и Vizio, а также ТВ с функцией CEC. Саундбар имеет три HDMI входа с поддержкой HDCP 2.2, один HDMI выход с ARC, оптический вход, AUX 3.5 мм разъём; поддерживает Bluetooth и Chromecast,  4K HDR видео, в том числе форматы HDR10 и Dolby Vision, управляется по Ethernet и Wi-Fi. Благодаря небольшой высоте – всего 5 см – саундбар можно расположить перед большинством моделей современных ТВ без опасения, что он перекроет ИК датчик телевизора. Кроме того, и саундбар, и дополнительные каналы окружающего звучания можно закрепить на стене. 

 

Продажи новинки начнутся в августе 2017 года.

Связанные новости:
 Акустические системы Polk Audio TSx: старые принципы и новые технологии - 18.06.2013 10:00
 Саундбар Polk Audio SurroundBar 5000 – объемный звук с беспроводным басом - 18.09.2012 18:00
 Новая эра для Polk Audio – после 40 лет на рынке компания обновляет имидж - 14.08.2012 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007