Polk Audio: саундбар MagniFi Max SR 5.1

18.05.2017 17:00 Новейшая модель саундбара от компании Polk Audio – MagniFi Max с фирменной технологией SDA (Stereo Dimensional Array). Система конфигурации 3.1 может быть расширена до 5.1 путём подключения беспроводных surround-громкоговорителей. В результате получается система, дающая полное ощущение пространственного звучания. Общая мощность – 400 Вт. Саундбар оснащён четырьмя широкополосными драйверами (1” и 3”), парой твитеров 0.75” для левого и правого каналов, дюймовым центральным динамиком и 8-дюймовым сабвуфером. АЧХ системы: 35 Гц - 20 кГц. Несколько пресетов – для кинофильмов, прослушивания музыки и просмотра спортивных программ – позволяет настроить звук по своему вкусу в зависимости от воспроизводимого звукового материала. Ночной режим «убирает» басы и автоматически увеличивает громкость диалогов. Polk Audio MagniFi Max совместим с пультами дистанционного управления Samsung, LG, Sony и Vizio, а также ТВ с функцией CEC. Саундбар имеет три HDMI входа с поддержкой HDCP 2.2, один HDMI выход с ARC, оптический вход, AUX 3.5 мм разъём; поддерживает Bluetooth и Chromecast, 4K HDR видео, в том числе форматы HDR10 и Dolby Vision, управляется по Ethernet и Wi-Fi. Благодаря небольшой высоте – всего 5 см – саундбар можно расположить перед большинством моделей современных ТВ без опасения, что он перекроет ИК датчик телевизора. Кроме того, и саундбар, и дополнительные каналы окружающего звучания можно закрепить на стене. Продажи новинки начнутся в августе 2017 года. Связанные новости: Акустические системы Polk Audio TSx: старые принципы и новые технологии - 18.06.2013 10:00 Саундбар Polk Audio SurroundBar 5000 – объемный звук с беспроводным басом - 18.09.2012 18:00 Новая эра для Polk Audio – после 40 лет на рынке компания обновляет имидж - 14.08.2012 10:00 Вернуться к списку новостей