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Полку дистрибьюторов Lutron прибыло…


20.11.2018 07:00

 

 

Компания AUVIX стала официальным дистрибьютором систем  управления искусственным и естественным освещением Lutron Electronics. В ассортименте американского производителя, на протяжении многих лет сохраняющего лидирующие позиции в области автоматизации управления освещением, решения для частных домов, отелей и офисов.

 

AUVIX заключила с Lutron соглашение, согласно которому будет поставлять на российский рынок оборудование для коммерческого сектора: конференц-залов, офисной инфраструктуры,  гостиниц,  ресторанов,  общественных зданий.  Заказать в AUVIX можно все основные наименования продукции, предназначенные для использования в бизнес-сегменте: моторизованные шторы и жалюзи, диммеры, датчики присутствия,  кнопочные панели, пульты и пр.

 

Комментируя подписание договора, представитель компании Lutron Electronics в России Константин Потошин отметил: «За последние годы мы видим постоянно растущий интерес  со стороны всех участников рынка – архитекторов, заказчиков, инженерных и IT-компаний к интегрированным современным решениям в области автоматизированного управления освещением и солнцезащиты коммерческих объектов. Сотрудничество с дистрибуторской компанией AUVIX позволит [Lutron] быть ближе к рынку и обеспечивать партнёров лучшей поддержкой».

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