20.11.2018 07:00

Компания AUVIX стала официальным дистрибьютором систем управления искусственным и естественным освещением Lutron Electronics. В ассортименте американского производителя, на протяжении многих лет сохраняющего лидирующие позиции в области автоматизации управления освещением, решения для частных домов, отелей и офисов.

AUVIX заключила с Lutron соглашение, согласно которому будет поставлять на российский рынок оборудование для коммерческого сектора: конференц-залов, офисной инфраструктуры, гостиниц, ресторанов, общественных зданий. Заказать в AUVIX можно все основные наименования продукции, предназначенные для использования в бизнес-сегменте: моторизованные шторы и жалюзи, диммеры, датчики присутствия, кнопочные панели, пульты и пр.