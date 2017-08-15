Домашняя техника Полнометражные фильмы – в мобильном кинотеатре Royole Moon 3D

15.08.2017 15:00 Калифорнийская компания Royole, производитель виртуального 3D «мобильного кинотеатра» Moon, объявила о новой возможности для своих пользователей: благодаря выпуску приложения Royole Lounge обладатели устройств Moon смогут смотреть полнометражные кинофильмы. Мобильное приложение обеспечивает доступ к кинофильмам от Sony Pictures Home Entertainment в форматах SD, HD или 3D. Сам так называемый «мобильный кинотеатр» представляет собой устройство для просмотра фильмов и компьютерных игр, оснащённое двумя Full-HD 1080p AMOLED-дисплеями и активными наушниками с функцией шумоподавления. Moon создаёт иллюзию просмотра кино на гигантском изогнутом экране. Разрешение Moon – более 3000 пикселей на дюйм. Наушники автоматически определяют формат видеоконтента – 2D или 3D. Они имеют складную конструкцию и «дышащую» накладку на глаза, которая обеспечивает комфортное ношение устройства даже в течение длительного времени. Операционная система Moon OS – собственная разработка компании Royole; она обеспечивает управление всеми функциями Moon без использования внешнего контроллера. Moon 3D поддерживает такие интернет-сервисы, как Netflix, Amazon Video, Hulu и YouTube, и обеспечивает доступ к контенту со смартфонов, игровых консолей и персональных компьютеров. Устройство выпускается в трёх цветах: чёрном, белом и золотом. Вернуться к списку новостей