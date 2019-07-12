12.07.2019 15:55

Optoma объявила о выпуске беспроводных наушников NuForce BE Free6, обновлённой версии True Wireless модели NuForce BE Free5. Наушники с поддержкой технологии AAC для Apple и Android, Bluetooth 5.0 и технологией шумоподавления имеют класс защиты от влаги IPX5.



Режим Mono позволяет использовать наушники независимо друг от друга или одновременно разными пользователями и для воспроизведения разного контента. Компания-разработчик заявила, что благодаря использованию драйверов с графеновым покрытием качество звука в обновлённой версии устройства значительно улучшено: басы стали глубже, а высокие частоты чище. Использование технологии Bluetooth 5.0 обеспечивает лучшее соединение, более быстрое подключение к источнику, меньшую задержку и увеличенное время автономной работы.



Для того, чтобы наушники-вкладыши были максимально удобными и надёжно фиксировались, конструкторы проанализировали строение 1000 человеческих ушных раковин. Управлять наушниками можно в том числе посредством голосовых команд, через Siri и Google Assistant. Устройство включается автоматически, как только пользователь достаёт наушники из защитного футляра, и так же автоматически отключаются, когда их кладут обратно в чехол.