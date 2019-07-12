ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Полностью беспроводные наушники Optoma NuForce BE Free6


12.07.2019 15:55

 

 

Optoma объявила о выпуске беспроводных наушников NuForce BE Free6, обновлённой версии True Wireless модели NuForce BE Free5. Наушники с поддержкой технологии AAC для Apple и Android, Bluetooth 5.0 и технологией шумоподавления имеют класс защиты от влаги IPX5.

 

Режим Mono позволяет использовать наушники независимо друг от друга или одновременно разными пользователями и для воспроизведения разного контента. Компания-разработчик заявила, что благодаря использованию драйверов с графеновым покрытием качество звука в обновлённой версии устройства значительно улучшено: басы стали глубже, а высокие частоты чище. Использование технологии Bluetooth 5.0 обеспечивает лучшее соединение, более быстрое подключение к источнику, меньшую задержку и увеличенное время автономной работы.

 

Для того, чтобы наушники-вкладыши были максимально удобными и надёжно фиксировались, конструкторы проанализировали строение 1000 человеческих ушных раковин. Управлять наушниками можно в том числе посредством голосовых команд, через Siri и Google Assistant. Устройство включается автоматически, как только пользователь достаёт наушники из защитного футляра, и так же автоматически отключаются, когда их кладут обратно в чехол.

Связанные новости:
 Новинки Optoma на выставке ISE 2019 - 23.01.2019 10:11
 30 метров свободы с наушниками NUFORCE BE6 - 03.12.2015 10:00
 Новые Hi-Fi компоненты компании NuForce - 18.08.2015 12:00
 Интегральный усилитель Optoma NuForce DDA120 - 11.08.2015 12:00
 NuForce by Optoma BTR-100 – Bluetooth в классе Hi-Fi - 25.02.2015 10:00
 ЦАП NuForce DAC-80: дешевле не значит хуже - 30.07.2014 14:00
 Стереонаушники-вкладыши NuForce Primo 8 - 30.01.2014 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007