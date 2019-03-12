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Полуавтоматическая «вертушка» Dual CS 526


12.03.2019 11:30

 

 

Компания Dual представила новую модель проигрывателя виниловых дисков CS 526. Конструкция новой вертушки полуавтоматическая – после окончания проигрывания пластинки тонарм сам поднимается, а диск останавливается. 

 

Деревянное антивибрационное шасси, моторная часть и подшипник новинки позаимствованы от «старшей» модели, проигрывателя CS 550. Стакан подшипника изготовлен из латуни и имеет тефлоновую опору вала диска. Антивибрационный поворотный диск сделан из алюминия.

 

Тонарм карданного типа с пружинным прижимом – тоже заимствование, на этот раз – от CS 505-4. Имеется антискейтинг, сила прижима регулируется, микролифт – с вязкостным демпфированием. Проигрыватель укомплектован MM-картриджем с алмазной иглой Ortofon OM 10. Новинка уже доступна в России, её цена – 98400 рублей.

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