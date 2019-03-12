Деревянное антивибрационное шасси, моторная часть и подшипник новинки позаимствованы от «старшей» модели, проигрывателя CS 550. Стакан подшипника изготовлен из латуни и имеет тефлоновую опору вала диска. Антивибрационный поворотный диск сделан из алюминия.

Тонарм карданного типа с пружинным прижимом – тоже заимствование, на этот раз – от CS 505-4. Имеется антискейтинг, сила прижима регулируется, микролифт – с вязкостным демпфированием. Проигрыватель укомплектован MM-картриджем с алмазной иглой Ortofon OM 10. Новинка уже доступна в России, её цена – 98400 рублей.