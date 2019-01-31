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Поразительный Ecler


31.01.2019 09:30

 

 

Испанский производитель профессиональных аудио решений компания Ecler обещает посетителям выставки ISE 2019 самые яркие впечатления от новой продукции бренда.

 

Среди новинок, которые Ecler покажет на своём стенде - матричные коммутаторы с технологией Dante, способные передавать аудио сигнал по сетям Ethernet без каких-либо ограничений в расстоянии и без особых требований к кабелям, в том числе MIMO4040DN с 32 входами/выходами и 8 аналоговыми входными/выходными каналами.

 

Компания также представит ряд новых аксессуаров, например, настенные панели с Ethernet-интерфейсом WPNET4KV, WPNET8K и WPNETEX. Также обещают показать 10-дюймовый тачскрин контроллер WPNETTOUCH, полностью совместимый с фирменной программой EclerNet Manager, и цифровую пейджинговую консоль PAGENETDN  с микрофоном на гибком держателе и аудио транспортом Dante.

 

Из программных решений можно будет увидеть приложение RePLAYER для Android- и iOS-устройств, предназначенное для управления аудио контентом при использовании фирменных проигрывателей с функцией стриминга ePLAYER1, и онлайн-платформу Ecler GALLERY для управления медиаплеерами Ecler.

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