31.01.2019 09:30

Испанский производитель профессиональных аудио решений компания Ecler обещает посетителям выставки ISE 2019 самые яркие впечатления от новой продукции бренда.

Среди новинок, которые Ecler покажет на своём стенде - матричные коммутаторы с технологией Dante, способные передавать аудио сигнал по сетям Ethernet без каких-либо ограничений в расстоянии и без особых требований к кабелям, в том числе MIMO4040DN с 32 входами/выходами и 8 аналоговыми входными/выходными каналами.

Компания также представит ряд новых аксессуаров, например, настенные панели с Ethernet-интерфейсом WPNET4KV, WPNET8K и WPNETEX. Также обещают показать 10-дюймовый тачскрин контроллер WPNETTOUCH, полностью совместимый с фирменной программой EclerNet Manager, и цифровую пейджинговую консоль PAGENETDN с микрофоном на гибком держателе и аудио транспортом Dante.