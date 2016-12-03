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Портативная акустика SVEN с Bluetooth


03.12.2016 12:00

 

 

Две новых акустических системы SVEN оснащены современными аудиотехнологиями и имеют аккумуляторное питание, поэтому их можно брать на загородные прогулки.

Новая портативная акустическая система SVEN PS-170BL имеет встроенный Bluetooth-приемник и способна поддерживать устойчивую связь с источником звука на расстоянии до 10 метров. Кроме того, акустическая система от SVEN может воспроизводить музыкальных контент с карт памяти microSD, поддерживает проводное подключение к источнику звука и оборудована встроенным FM-радио. Качественный аккумулятор обеспечивает долгую работу акустики без дополнительной подзарядки. Дополняет картину информативный LED-дисплей, отображающий режимы работы устройства, и стильная кожаная отделка корпуса.

SVEN PS-200BL имеет аналогичные возможности, но выполнена в другом дизайне и имеет удобную выдвигающуюся ручку для переноски.

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