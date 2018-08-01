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Портативные акустические системы Digma


01.08.2018 16:25

 

 

Digma S-11 и S-12 – две компактные беспроводные акустические системы. Благодаря встроенному слоту для карт памяти MicroSD и поддержке музыкального формата MP3 они обладают функциональностью музыкального плеера.

 

Новинки можно использовать и в качестве компьютерных колонок – для этого требуется комбинированный USB-аудиокабель, который входит в комплект поставки. Оба устройства оснащены встроенным FM-приёмником с автоматическим поиском станций.

 

Встроенный литий-йонный аккумулятор рассчитан на четыре часа работы. Выходная мощность колонок – 3 Вт (моно), диапазон воспроизводимых частот: 280 Гц - 16 кГц. Габариты: 62 x 62 x 62 мм (S-11) и 62 x 62 x 60 мм (S-12). Модель Digma S-11 выпускается в чёрном цвете, Digma S-12 – в белом. 

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