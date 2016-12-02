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Портативные «мигалки» LG PH1


02.12.2016 12:00

 

 

Компактная Bluetooth колонка PH1, выпущенная компанией LG, оснащена технологией для создания объемного звука и приятной подсветкой. Динамик в LG PH1 расположен на верхней грани корпуса, благодаря чему звук равномерно распределяется на 360°. Такая конструкция обеспечивает неизменное качество звучания вне зависимости от позиции слушателей.

В колонке LG PH1 предусмотрено несколько цветовых режимов подсветки, благодаря чему способна создавать незабываемую атмосферу.

Музыку на LG PH1 можно передавать через кабель или по Bluetooth, а управлять колонкой можно со смартфона. Кроме объемного звучания на 360 градусов, особенностями данной модели можно считать емкий встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 5 часов прослушивания музыки, а также небольшой вес (190 грамм). Также благодаря встроенному микрофону в колонке LG PH1 предусмотрена возможность отвечать на телефонные звонки.

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