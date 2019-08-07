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Портативный лазерный проектор Acer PL6510


07.08.2019 09:00

 

 

У российских дилеров появился в продаже видеопроектор Acer PL6510 с поддержкой 4K UHD и HDR. Новинка предназначена для использования в конференц-залах, музеях, выставочных центрах и других больших помещениях, обладает контрастностью 2000000:1 и мощностью светового потока 5500 люмен.

 

Acer PL6510 обеспечивает чёткость изображения и правильную цветопередачу даже при ярком дневном или искусственном освещении. Срок службы лазерного источника света выше, чем у обычных проекторных ламп и составляет до 30000 часов. Уровень защиты от пыли соответствует стандарту IP6X.

 

Синий лазерный диод потребляют на 30% меньше энергии, чем стандартные лампы. Такие источники света изготавливаются без использования ртути и не вредят экологии при утилизации. Точность цветопередачи достигает 94%-ного соответствия гамме sRGB. Максимальное разрешение: 1980х1080 пикселей (Full HD); проектор поддерживает работу с файлами с разрешением 4К.

 

PL6510 оборудован двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый. Время, которое требуется для полной готовности проектора к работе – всего 12 секунд; для сравнения, при использовании обычных проекторов прогрева лампы нужно ждать до 3 минут. Устройство поддерживает стандарт DICOM для работы с рентгеновскими снимками, результатами компьютерной томографии и другими медицинскими цифровыми изображениями. Предусмотрена возможность удалённого управления, в том числе несколькими проекторами, через сеть LAN.

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