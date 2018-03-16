16.03.2018 10:48

Корпорация ViewSonic представила ультрапортативный короткофокусный LED-проектор M1. Устройство предназначено для широкого пользования и даёт возможность просматривать видео на большом экране в любое время и в любом месте.

M1 позволяет получать 100-дюймовые изображения с расстояния всего 2,6 метра от поверхности экрана, что идеально для проецирования больших изображений в небольших пространствах. Включение проектора происходит автоматически, как только открывается объектив. Предусмотрена функция защиты глаз, которая отключает луч M1, если какие-либо объекты оказываются слишком близко к объективу.

Компактный корпус проектора весом менее килограмма оснащён встроенной смарт-подставкой, обеспечивающей поворачиваемость на 360 градусов: это значительно упрощает проецирование на любой поверхности и устраняет необходимость регулирования высоты. ViewSonic M1 имеет два динамика Harman/Kardon. Встроенная батарея рассчитана на 6 часов автономной работы. Варианты подключения: USB Type C, USB 2.0, HDMI, аудиовыход и устройство чтения карт MicroSD.