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Портативный LED-проектор ViewSonic M1


16.03.2018 10:48

 

 

Корпорация ViewSonic представила ультрапортативный короткофокусный LED-проектор M1. Устройство предназначено для широкого пользования и даёт возможность просматривать видео на большом экране в любое время и в любом месте.

 

M1 позволяет получать 100-дюймовые изображения с расстояния всего 2,6 метра от поверхности экрана, что идеально для проецирования больших изображений в небольших пространствах. Включение проектора происходит автоматически, как только открывается объектив. Предусмотрена функция защиты глаз, которая отключает луч M1, если какие-либо объекты оказываются слишком близко к объективу.

 

Компактный корпус проектора весом менее килограмма оснащён встроенной смарт-подставкой, обеспечивающей поворачиваемость на 360 градусов: это значительно упрощает проецирование на любой поверхности и устраняет необходимость регулирования высоты. ViewSonic M1 имеет два динамика Harman/Kardon. Встроенная батарея рассчитана на 6 часов автономной работы. Варианты подключения: USB Type C, USB 2.0, HDMI, аудиовыход и устройство чтения карт MicroSD.

 

В России проектор появится в продаже в начале второго квартала 2018 года. Ожидаемая розничная цена 29900 рублей.

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