31.10.2017 15:30

Компания Chord Electronics выпустила портативный стример Poly. Он совместим со многими цифровыми устройствами и предназначен для работы «в связке» с фирменным ЦАПом Mojo. Новинку можно использовать как в домашних условиях, так и брать с собой.

Помимо беспроводного подключения к мобильным устройством и воспроизведения аудиозаписей, скачиваемых из различных потоковых сервисов, Poly может функционировать как самостоятельный аудио плеер благодаря наличию слота для карты Micro SD. Он поддерживает форматы PCM (до 768 кГц) и DSD и воспроизводит файлы ACC, WAV, FLAC, AIFF, OGG VORBIS, ALAC, WMA и MP3.

Poly подключается к Wi-Fi сетям 2.4 Ггц, используя в том числе мобильные точки доступа, поддерживает Bluetooth 4.1, AirPlay и возможность подключения к DLNA. Как самостоятельное устройство он не используется: Poly «стыкуется» с Mojo (как показано на фото), а для надёжности соединения предусмотрен кожаный чехол. Для подключения к домашней аудио системы требуется фоно адаптер (3,5 мм – стерео). Подзаряжаемый элемент питания рассчитан на 9 часов работы.