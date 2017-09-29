Портативный усилитель для наушников McIntosh MHA50

29.09.2017 15:04 Портативный усилитель для наушников MHA50 – новинка компании McIntosh Labs. Он обеспечивает беспроводное соединение через aptX Bluetooth 4.1. Помимо собственно усилителя, в устройстве имеется высокопроизводительный 32-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). MHA50 поддерживает аудио файлы высокого разрешения (32-бит/192 кГц, DSD256 и DXD384), а также асинхронное USB аудио. Возможно проводное подключение к гаджетам на базе Apple iOS, персональным компьютерам Mac и Windows, а также Android-устройствам, совместимым с USB-технологией On-The-Go. Фирменная технология Headphone Crossfeed Director (HXD) обеспечивает натуральное звучание. Через позолоченный разъём мини-Jack (3,5 мм) усилитель можно подключать к активным колонкам, используя его как настольный ЦАП. MHA50 совместим с наушниками всех типов, от внутриканальных до накладных,с импедансом от 8 до 600 Ом. Подзаряжаемый элемент питания (3000 mAh) рассчитан на шесть часов работы при Bluetooth-подключении. Габаритами MHA50 мало чем отличается от современных смартфонов. На стеклянной передней панели имеется сенсорная кнопка регулировки громкости, дизайн которой повторяет классические элементы управления на полноразмерных компонентах McIntosh. Корпус MHA50 сделан из алюминия. В комплект поставки входят три USB-кабеля, кожаный футляр и настенное зарядное устройство с американской вилкой и адаптерами для Европы и Японии. Связанные новости: AQUA+: самый лёгкий беспроводный усилитель для наушников - 18.09.2017 14:45 McIntosh: усилитель MA8900 и SACD/CD-плеер MCD350 - 08.06.2017 14:15 Sennheiser представляет усилитель для наушников HDV 820 - 16.05.2017 15:00 Вернуться к списку новостей