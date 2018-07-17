Новинка от FiiO в компактном и лёгком корпусе содержит высокопроизводительный чип усилителя TPA6132A2, который гарантирует натуральное и реалистичное звучание.

Устройство поддерживает беспроводное соединение Bluetooth 4.1 и кодеки aptx, SBC, AAC. Предусмотрена возможность сопряжения через NFC: для этого достаточно прикоснуться смартфоном к усилителю.

Корпус FiiO μBTR выполнен из качественного пластика белого цвета. С обратной стороны имеется клипса для крепления усилителя к одежде. Сбоку расположены кнопки контроля громкости и всенаправленный микрофон для приема звонков. Встроенный аккумулятор позволяет использовать усилитель на протяжении 9 часов; для того, чтобы полностью подзарядить батарею, потребуется не более 60 минут.