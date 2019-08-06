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Поставки рулонного OLED ТВ от LG начнутся в 2020 году


06.08.2019 07:00

 

 

Рулонный OLED TV R, экран которого выдвигается из стоящего на полу основания подобно полотну проекционного экрана – одна из самых выдающихся разработок в области домашнего аудио и видео за последние несколько лет. Она полностью меняет представление о том, как должен выглядеть телевизор.

 

Его разработчик, компания LG, впервые показала новинку публике на выставке CES 2019, проходившей в США в январе, заявив, что приобрести телевизор можно будет уже до конца текущего года. Однако сроки сдвигаются. Источник, ссылающийся на главу отдела планирования  LG, говорит о том, что появления чудо-телевизора в продаже не стоит ждать раньше 2020 года. Первыми обладателями OLED TV R станут жители Южной Кореи, и лишь потом LG начнёт поставки и в другие страны. О том, в какие именно и по какой цене, информации пока нет. Пока компания занимается регистрацией различных товарных знаков, которые могут иметь непосредственное отношение к OLED TV R. Среди них такие, как The Roll, Bi-Roll, Double Roll, Dual Roll, E Roll, Signature R, R Screen, R Canvass, Roll Canvas и Rotolo.

 

В основании телевизора, помимо скрученного экрана, размещается ещё и 4.2-канальная аудиосистема-саундбар мощностью 100 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Конструкция предусматривает три режима просмотра: Full View, Line View и Zero View. В первом OLED-экран с диагональю 65 дюймов полностью выдвинут; во втором видна часть экрана шириной несколько дюймов – на ней может отображаться такая информация, как название воспроизводимого трека, время суток и пр.; наконец, в режиме Zero View экран полностью скрыт в корпусе-подставке.

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