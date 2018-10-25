Elipson – старейший во Франции производитель Hi-Fi компонентов: первая модель, выпущенная под этой торговой маркой, появилась на свет в 1938 году. Это были громкоговорители сферической формы; конструкторы фирмы в дальнейшем не раз возвращались к такому дизайнерскому решению. Неудивительно, что одним из устройств, выбранных для того, чтобы продемонстрировать достижения компании за восемь десятков лет, стал сферический громкоговоритель Planet L. Как и более привычные глазу колонки Prestige Facet 8B, юбилейная версия Planet L оснащена усовершенствованным кроссовером и «заключена» в корпус матового чёрного цвета с позолоченной окантовкой. В этом же стиле выполнена и «вертушка» Alpha 100 RIAA BT.