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Постоянство – признак мастерства


25.10.2018 14:40

 

 

Французскому бренду Elipson – восемьдесят лет. К собственному юбилею компания перевыпустила ограниченным тиражом три самых популярных своих устройства: акустическую систему Planet L, колонки Prestige Facet 8B и проигрыватель виниловых пластинок Alpha 100 RIAA BT. 

 

Elipson – старейший во Франции производитель Hi-Fi компонентов: первая модель, выпущенная под этой торговой маркой, появилась на свет в 1938 году. Это были громкоговорители сферической формы; конструкторы фирмы в дальнейшем не раз возвращались к такому дизайнерскому решению. Неудивительно, что одним из устройств, выбранных для того, чтобы продемонстрировать достижения компании за восемь десятков лет, стал сферический громкоговоритель Planet L. Как и более привычные глазу колонки Prestige Facet 8B, юбилейная версия Planet L оснащена усовершенствованным кроссовером и «заключена» в корпус матового чёрного цвета с позолоченной окантовкой. В этом же стиле выполнена и «вертушка» Alpha 100 RIAA BT.

 

Продукция Elipson всегда славилась технологической новизной и совершенностью конструкции; многие конкурирующие бренды до сих пор используют разработки французских инженеров для создания собственных аудио компонентов.  

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