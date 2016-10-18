Домашняя техника Потолочный сабвуфер от компании TDG

18.10.2016 17:00 Компания The DaVinci Group выпустила сабвуфер для использования в системах мультирум или домашнем кинотеатре, который предназначен для потолочного размещения.



Сабвуфер IC-SUB10 компании TDG Audio оснащен НЧ-динамиком с диффузором диаметром 10 дюймов из полипропилена, который рассчитан на высокую подводимую мощность. Динамик установлен в усиленном демпфированном корпусе, конструкция которого позволяет спрятать его на потолке или в полу. Излучение басов происходит через гибкую трубу. Сабвуфер рассчитан на подводимую мощность до 200 Вт и способен развить в комнате существенное звуковое давление на низких частотах.



Благодаря тому, что после установки в комнате IC-SUB10 становится практически невидимым, его можно использовать в тех случаях, когда размещение традиционных моделей нежелательно. В том числе по качеству и количеству басов данный саб ничем не уступает классическим решениям. А что бы сделать максимально незаметным единственную видимую часть IC-SUB10, выходное отверстие трубы, инженеры компании TDG оформили его в дизайне потолочной акустики. На выбор предлагаются панели трех видов – Port-4, Port-6 и Port-8, выбор каждого из которых будет зависеть от типа установленной в комнате потолочной акустики. Также существует возможность замаскировать выходное отверстие трубы сабвуфера с помощью стандартной решетки HVAC.



Для использования совместно с IC-SUB10 компания TDG предлагает усилитель мощности Vanguard Dynamics SDA-200, работающий в классе D, снабженный настраиваемым кроссовером и регулятором фазы сигнала, и развивающий на выходе 200 Вт. Связанные новости: Высококлассная встраиваемая акустика TDG - 11.10.2016 17:00 Вернуться к списку новостей