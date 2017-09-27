Потолочный саундбар от DaVinci Group

27.09.2017 11:45 Необычность инсталляционного решения, представленного компанией DaVinci Group (TDG) – в способе установки. В отличие от традиционных саундбаров, SKYBAR встраивается в стены или потолки, в том числе подвесные или кессонные. Новая линейка состоит из двух моделей: SKYBAR LCR и SKYBAR Satellite. Первая оснащается шестью широкополосными динамиками, из которых два используются для левого канала, два – для правого, а ещё два и дюймовый поворотный твитер образуют центральный канал. Твитер вращается в нескольких направлениях – вниз при потолочной установке, и влево/вправо – если колонка встроена в стену. В зависимости от конфигурации системы, колонку можно использовать как готовый сетап «левый канал – фронт – правый канал» или как отдельный канал, например, в тех случаях, когда зона прослушивания очень велика. SKYBAR Satellite оснащён тремя динамиками диаметром 3 дюйма – двумя фронтальными и одним отражающим. Последний установлен таким образом, что звуковая волна направляется в стену или потолок, создавая более рассеянный звук позади слушателей или над ними. Размеры колонок обеих моделей идентичны – 15 см х 64 см х 9,5 см. Связанные новости: TDG Audio: встраиваемая акустика для домашних кинозалов - 13.04.2017 13:40 Потолочный сабвуфер от компании TDG - 18.10.2016 17:00 Высококлассная встраиваемая акустика TDG - 11.10.2016 17:00 Вся жизнь со встраиваемой акустикой TDG - 30.05.2016 17:00 Вернуться к списку новостей