Информацию впервые опубликовало интернет-издание 9to5Mac, а его редакторы, в свою очередь, узнали о планах Apple благодаря недавно вышедшей iOS 12.2. В ней обнаружились и название, и изображение устройства. Выглядят наушники как Powerbeats 3 Wireless, но без соединительного провода. Цвета – чёрный и белый.

Как и новые AirPods, у Powerbeats Pro будет свой кейс для подзарядки – похожий на кейс AirPods. Аккумулятор Powerbeats 3 рассчитан на 12 часов работы; будут ли способны на это true wireless наушники, неизвестно. Ожидается, что в них будет тот же процессор H1, что и в новых AirPods, а их владельцы тоже смогут активировать Siri только голосом. Дата выхода новинки под вопросом, однако эксперты предполагают, что это случится в самое ближайшее время.