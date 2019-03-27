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Powerbeats Pro – для тех, кто хотел чёрные AirPods


27.03.2019 06:00

 

 

Бренд Beats, принадлежащий Apple, готовится выпустить первые действительно беспроводные (true wireless) наушники. У новинки уже есть название – Powerbeats Pro.

 

Информацию впервые опубликовало интернет-издание 9to5Mac, а его редакторы, в свою очередь, узнали о планах Apple благодаря недавно вышедшей iOS 12.2. В ней обнаружились и название, и изображение устройства. Выглядят наушники как Powerbeats 3 Wireless, но без соединительного провода. Цвета – чёрный и белый.

 

Как и новые AirPods, у Powerbeats Pro будет свой кейс для подзарядки – похожий на кейс AirPods. Аккумулятор Powerbeats 3 рассчитан на 12 часов работы; будут ли способны на это true wireless наушники, неизвестно. Ожидается, что в них будет тот же процессор H1, что и в новых AirPods, а их владельцы тоже смогут активировать Siri только голосом. Дата выхода новинки под вопросом, однако эксперты предполагают, что это случится в самое ближайшее время.

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