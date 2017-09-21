Precide Kithara: искушение из Швейцарии
Kithara – флагманская модель акустических систем швейцарской компании Precide. При создании громкоговорителей Precide используются патентованные широкополосные динамики Heil, хорошо известные специалистам в области звука, но используемые считанными производителями из-за их высокой цены.
Двухполосные напольные колонки Kithara оснащены НЧ-динамиком (30 см) и широкополосным динамиком A.M.T. (Acoustic Motion Transformer). Частота работы последнего – от 550 Гц до 23000 Гц, что подразумевает практически идеальную звукопередачу в данном диапазоне частот при отсутствии искажения тональности. Динамик, используемый в последней версии АС, настроен на работу в диапазоне частот от 650 Гц.
Акустические системы Kithara имеют натуральный тембр звучания. Для идеального баланса во всём диапазоне частот их рекомендуется устанавливать на некотором удалении от стен.
АЧХ системы: 28 Гц – 23000 Гц, сопротивление 4 Ом, чувствительность 94 дБ. Габариты (ШхГхВ): 400 мм х 400 мм х 1100 мм; вес 35 кг. Колонки выпускаются в нескольких вариантах отделки корпуса: вишня, тёмный орех, чёрный ясень; на заказ доступны и другие варианты. Дополнительно поставляется специальная вибропоглощающая платформа чёрного цвета.
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