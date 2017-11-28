28.11.2017 11:25

Компания Densen анонсировала новый предусилитель с расширенной поддержкой стриминговых сервисов. О новинке B-230CAST пока известно немного, зато производитель объявил, что цена будет невысокой, а возможности – весьма впечатляющими.

Устройство сконструировано специально для поддержки цифрового медиаплеера CAST от Google. Инженеры Densen разработали оригинальную систему шумоподавления и уникальный кабель питания Toslink для подключения Google CAST к B-230. Встроенный преобразователь CAST DAC, конвертирующий передаваемый с плеера на предусилитель цифровой сигнал, обеспечивает высокое качество звучания на любых уровнях громкости. ЦАП размещается в специальной капсуле – это позволило изолировать его от других внутренних элементов конструкции и оптимизировать производительность устройства.