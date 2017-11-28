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Предусилитель Densen B-230CAST


28.11.2017 11:25

 

 

Компания Densen анонсировала новый предусилитель с расширенной поддержкой стриминговых сервисов. О новинке B-230CAST пока известно немного, зато производитель объявил, что цена будет невысокой, а возможности – весьма впечатляющими.

 

Устройство сконструировано специально для поддержки цифрового медиаплеера CAST от Google. Инженеры Densen разработали оригинальную систему шумоподавления и уникальный кабель питания Toslink для подключения Google CAST к B-230. Встроенный преобразователь CAST DAC, конвертирующий передаваемый с плеера на предусилитель цифровой сигнал, обеспечивает высокое качество звучания на любых уровнях громкости. ЦАП размещается в специальной капсуле – это позволило изолировать его от других внутренних элементов конструкции и оптимизировать производительность устройства. 

 

Densen обещает тонкую регулировку уровня громкости, полное отсутствие фоновых шумов и искажений, высокий уровень детализации сигнала. Усиление звука отвечает стандартам класса A; для каждого из двух активных каналов предусмотрен отдельный набор регуляторов и конденсаторов. Имеется возможность подключения внешних источников питания: DNRG, 1NRG или 2NRG. Разработкой программного обеспечения занимались специалисты Google.

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