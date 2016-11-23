23.11.2016 10:00

Стереофонический предусилитель Zpre3, входящий в серию Z компактных моделей Parasound, имеет расширенные функциональные возможности.



В новой версии предусилителя Parasound Zpre3 каждый из пяти входов, включая вход на передней панели AUX, и вход Bypass могут быть переименованы для большего удобства пользователя. Вход Bypass обеспечивает возможность интеграции с аудио источниками, которые имеют свои собственные регуляторы громкости, такие как AV-ресиверы и устройства для потоковой передачи Yamaha WXC-50, Heos Link, BlueSound Node, Google Chromecast Audio, Apple Airport Express и Sonos Connect. Вход Bypass выбирается автоматически даже когда Zpre3 выключен, поэтому пользователи могут слушать свои потоковые устройства без необходимости включения Zpre3.



Предусилитель оснащен функциями, которые востребованы на рынке профессиональных инсталляций – дискретные ИК команды, выход 12 В триггера и двусторонний порт RS232. Обратная связь через порт RS232 обеспечивает легкую интеграцию предусилителя с системами управления такими как RTi, Crestron, AMX, Control4, Savant и Elan. Дополнительно предусилитель может быть запрограммирован на включение при определенной громкости и комфортную громкость при прослушивании. Так же предусилитель оснащен фиксированным и регулируемым аудио выходами, выходом на сабвуфер и моно выход для встраиваемой акустики.



Компактный размер, аудифиольское качество звучания и множество полезных инсталляционных возможностей делает Zpre3 привлекательным компонентом для аудио систем любой сложности.