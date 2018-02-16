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Предварительный усилитель Audia Flight FLS 1


16.02.2018 11:45

 

 

Конструкторы компании Audia Flight наконец-то завершили работу над созданием нового полностью балансного предварительного усилителя FLS 1.

 

Новинку анонсировали ещё несколько лет назад, но ожидание было оправданным – разработчики заявляют, что в своей ценовой категории FLS 1 не имеет себе равных. Схема предусилителя полностью симметричная, регулятор выходного уровня выполнен в традициях High End, с раздельными печатными платами для правого и левого каналов. В блоке питания – три тороидальных трансформатора с низким уровнем шума. Выходная мощность встроенного усилителя для наушников составляет 12 Вт на нагрузке 8 Ом. Для подстройки средней громкости под разный импеданс наушников имеется возможность переключения коэффициента усиления.

 

Имеются регулируемые XLR и RCA выходы, выход на запись REC (нерегулируемый) RCA, три входа RCA, два входа XLR. Микропроцессорное управление позволяет отключать/включать неактивные входы, регулировать чувствительность и коэффициент усиления (±6 дБ), переименовывать входы. Открытая архитектура FLS 1 позволяет установить две дополнительные платы расширения.

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