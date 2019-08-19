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Премьеры уральского Hi-Fi & High End Show


19.08.2019 07:00

 

 

Через месяц в Екатеринбурге соберутся представители компаний-производителей аудио-видео аппаратуры высокого класса, а также российские дистрибьюторы, дилеры и просто ценители качественного звука и видео. 21 и 22 сентября в главном городе Уральского федерального округа впервые пройдёт выставка Hi-Fi & High End Show Урал.

 

Какие сюрпризы готовят участники выставки для её посетителей? Прежде всего, новинки, которые жители и гости Екатеринбурга увидят раньше других россиян. Среди них акустическая система Olympica Nova от итальянской компании Sonus Faber и громкоговорители Jamo C 97 II из обновлённой серии Concert. Из «экзотики» – её привезёт на выставку дистрибьюторская компания Digital Fruits – электростаты Martin Logan и магнепланарные наушники Audeze. Продукцию ещё одного итальянского бренда, не так широко известного в России, компании NIME Audiodesign, можно будет увидеть в комнате Exclusive audio.

 

Одним из участников выставки станет компания из Екатеринбурга Petrik Audio. На её стенде посетители выставки смогут побывать в полноценном домашнем кинозале, оснащённом видеопроектором JVC и акустически прозрачным экраном Screen Research. Звуковая часть реализована на базе профессиональной акустики Meyer Sound серии Acheron и процессора Trinnov Altitude. В помещении будет сделана комплексная звуковая обработка и звукоизоляция.

 

В программе выставки: конференция «Обзор новых Hi-Fi и High End технологий и продуктов» – она пройдёт 21 сентября; лекции и мастер-классы, а также розыгрыш призов. Подробная информация обо всех участниках и мероприятиях, а также форма для регистрации (её необходимо заполнить, чтобы получить бесплатный билет для посещения выставки) – на официальном сайте Hi-Fi & High End Show Урал.

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