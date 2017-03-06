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Премия TOP HIGH END: приём заявок стартовал


06.03.2017 10:10

 

 

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА» оценивается аудио- и видеоаппаратура самого высокого уровня. Отбор осуществляют опытные судьи – ведущие российские эксперты аудио-видео рынка и профессиональные журналисты. В этом году в состав жюри вошли: Виктор Горбатов, издание Stereo&Video, Николай Ефремов, online-журнал «Салон AudioVideo», Стас Устенко, C-MEDIA, online-журнал Hi-Fi.ru, Андрей Сасиновский, портал hifinews.ru, Михаил Борзенков, видеоблог Borzenkov, Ярослав Воробьев, портал AVreport.ru, Сергей Бочаров, портал av-tribune.ru, Александр Чечелев, портал Hiendgear.com, а также журнал Salon Interior.

 

В 2017 году в конкурсе более двух десятков номинаций: 

  • проигрыватель виниловых дисков в ценовой категории от 200 000 руб.
  • CD-проигрыватель от 200 000 руб.
  • Blu-Ray проигрыватель от 200 000 руб.
  • сетевой медиа проигрыватель от 200 000 руб.
  • стерео усилитель от 300 000 руб. 
  • AV-ресивер от 200 000 руб.
  • AV-процессор от 200 000 руб.
  • цифро-аналоговый преобразователь от 200 000 руб.
  • фонокорректор от 150 000 руб.
  • головка звукоснимателя от 60 000 руб. 
  • акустическая система (напольная) от 500 000 руб. 
  • акустическая система (полочная) от 200 000 руб. 
  • комплект акустических систем для домашнего кинотеатра от 1 200 000 руб. 
  • сабвуфер от 200 000 руб. 
  • акустическая система российского производства
  • стереоусилитель российского производства
  • портативный плеер от 60 000 руб. 
  • усилитель для наушников от 60 000 руб.
  • наушники от 60 000 руб.
  • проектор от 500 000 руб.
  • телевизор от 300 000 руб.   
  • инновационное решение

 

Кроме того, отдельно оценивается дизайн тех или иных аудио-видео компонентов; судьям предстоит сделать сложный выбор в нескольких категориях:

  • лучший дизайн винилового проигрывателя
  • лучший дизайн акустической системы
  • лучший дизайн усилителя/ресивера
  • лучший дизайн видеопроектора
  • лучший дизайн телевизора
  • лучший дизайн док-станции
  • лучший дизайн портативного плеера
  • лучший дизайн стойки под Hi-Fi и High End компоненты
  • лучший дизайн мебели для домашнего кинозала

 

Заявки принимаются до 10 марта 2017 года. Какие устройства стали лучшими по версии экспертов, будет объявлено 21 апреля на торжественной церемонии вручения наград. В течение следующих двух дней, 22 и 23 апреля, оценить выбор профессионального жюри смогут все посетители выставки Hi-Fi & HIGH END Show 2017 – лауреатов представят на экспозиции в отеле «Аквариум» (выставочный центр «Крокус Экспо») и отметят дипломами Премии. Подробная информация на сайте.

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