Премия TOP HIGH END: приём заявок стартовал

06.03.2017 10:10 В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА» оценивается аудио- и видеоаппаратура самого высокого уровня. Отбор осуществляют опытные судьи – ведущие российские эксперты аудио-видео рынка и профессиональные журналисты. В этом году в состав жюри вошли: Виктор Горбатов, издание Stereo&Video, Николай Ефремов, online-журнал «Салон AudioVideo», Стас Устенко, C-MEDIA, online-журнал Hi-Fi.ru, Андрей Сасиновский, портал hifinews.ru, Михаил Борзенков, видеоблог Borzenkov, Ярослав Воробьев, портал AVreport.ru, Сергей Бочаров, портал av-tribune.ru, Александр Чечелев, портал Hiendgear.com, а также журнал Salon Interior. В 2017 году в конкурсе более двух десятков номинаций: проигрыватель виниловых дисков в ценовой категории от 200 000 руб.

CD-проигрыватель от 200 000 руб.

Blu-Ray проигрыватель от 200 000 руб.

сетевой медиа проигрыватель от 200 000 руб.

стерео усилитель от 300 000 руб.

AV-ресивер от 200 000 руб.

AV-процессор от 200 000 руб.

цифро-аналоговый преобразователь от 200 000 руб.

фонокорректор от 150 000 руб.

головка звукоснимателя от 60 000 руб.

акустическая система (напольная) от 500 000 руб.

акустическая система (полочная) от 200 000 руб.

комплект акустических систем для домашнего кинотеатра от 1 200 000 руб.

сабвуфер от 200 000 руб.

акустическая система российского производства

стереоусилитель российского производства

портативный плеер от 60 000 руб.

усилитель для наушников от 60 000 руб.

наушники от 60 000 руб.

проектор от 500 000 руб.

телевизор от 300 000 руб.

инновационное решение Кроме того, отдельно оценивается дизайн тех или иных аудио-видео компонентов; судьям предстоит сделать сложный выбор в нескольких категориях: лучший дизайн винилового проигрывателя

лучший дизайн акустической системы

лучший дизайн усилителя/ресивера

лучший дизайн видеопроектора

лучший дизайн телевизора

лучший дизайн док-станции

лучший дизайн портативного плеера

лучший дизайн стойки под Hi-Fi и High End компоненты

лучший дизайн мебели для домашнего кинозала Заявки принимаются до 10 марта 2017 года. Какие устройства стали лучшими по версии экспертов, будет объявлено 21 апреля на торжественной церемонии вручения наград. В течение следующих двух дней, 22 и 23 апреля, оценить выбор профессионального жюри смогут все посетители выставки Hi-Fi & HIGH END Show 2017 – лауреатов представят на экспозиции в отеле «Аквариум» (выставочный центр «Крокус Экспо») и отметят дипломами Премии. Подробная информация на сайте. Связанные новости: Итоги выставки Hi-Fi & High End Show 2016 - 27.04.2016 17:00 Победители конкурса Top High End 2016 - 18.04.2016 10:00 Итоги национальной премии “Продукт года” в категории TOP HIGH END - 11.04.2015 12:00 Вернуться к списку новостей