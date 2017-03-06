Премия TOP HIGH END: приём заявок стартовал
В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА» оценивается аудио- и видеоаппаратура самого высокого уровня. Отбор осуществляют опытные судьи – ведущие российские эксперты аудио-видео рынка и профессиональные журналисты. В этом году в состав жюри вошли: Виктор Горбатов, издание Stereo&Video, Николай Ефремов, online-журнал «Салон AudioVideo», Стас Устенко, C-MEDIA, online-журнал Hi-Fi.ru, Андрей Сасиновский, портал hifinews.ru, Михаил Борзенков, видеоблог Borzenkov, Ярослав Воробьев, портал AVreport.ru, Сергей Бочаров, портал av-tribune.ru, Александр Чечелев, портал Hiendgear.com, а также журнал Salon Interior.
В 2017 году в конкурсе более двух десятков номинаций:
- проигрыватель виниловых дисков в ценовой категории от 200 000 руб.
- CD-проигрыватель от 200 000 руб.
- Blu-Ray проигрыватель от 200 000 руб.
- сетевой медиа проигрыватель от 200 000 руб.
- стерео усилитель от 300 000 руб.
- AV-ресивер от 200 000 руб.
- AV-процессор от 200 000 руб.
- цифро-аналоговый преобразователь от 200 000 руб.
- фонокорректор от 150 000 руб.
- головка звукоснимателя от 60 000 руб.
- акустическая система (напольная) от 500 000 руб.
- акустическая система (полочная) от 200 000 руб.
- комплект акустических систем для домашнего кинотеатра от 1 200 000 руб.
- сабвуфер от 200 000 руб.
- акустическая система российского производства
- стереоусилитель российского производства
- портативный плеер от 60 000 руб.
- усилитель для наушников от 60 000 руб.
- наушники от 60 000 руб.
- проектор от 500 000 руб.
- телевизор от 300 000 руб.
- инновационное решение
Кроме того, отдельно оценивается дизайн тех или иных аудио-видео компонентов; судьям предстоит сделать сложный выбор в нескольких категориях:
- лучший дизайн винилового проигрывателя
- лучший дизайн акустической системы
- лучший дизайн усилителя/ресивера
- лучший дизайн видеопроектора
- лучший дизайн телевизора
- лучший дизайн док-станции
- лучший дизайн портативного плеера
- лучший дизайн стойки под Hi-Fi и High End компоненты
- лучший дизайн мебели для домашнего кинозала
Заявки принимаются до 10 марта 2017 года. Какие устройства стали лучшими по версии экспертов, будет объявлено 21 апреля на торжественной церемонии вручения наград. В течение следующих двух дней, 22 и 23 апреля, оценить выбор профессионального жюри смогут все посетители выставки Hi-Fi & HIGH END Show 2017 – лауреатов представят на экспозиции в отеле «Аквариум» (выставочный центр «Крокус Экспо») и отметят дипломами Премии. Подробная информация на сайте.
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