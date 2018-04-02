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Премия за самый технологичный High End


02.04.2018 13:30

 

 

В рамках выставки Hi-Fi & High End Show 2018, которая пройдёт в апреле в московском выставочном комплексе Крокус Экспо, состоится вручение наград обладателям премии TOP High End.

 

В этом году в конкурсе TOP High End двадцать две номинации, в том числе «Лучшее инновационное решение», а также лучшие акустическая система и усилитель российского производства. Отдельно будут определены самые стильные модели в подкатегории «TOP High End Дизайн». 

 

Торжественная церемония награждения пройдёт в этом году уже в 14-ый раз. Имена победителей станут известны в первый день работы выставки. В составе жюри – специалисты отрасли и известные журналисты, представители журналов и он-лайн изданий, пишущих о новинках и тенденциях развития рынка аудио и видео. 

 

TOP High End – лишь одна из категорий Национальной Премии «Продукт Года», глобального конкурса, который был впервые проведён в 2004 году. Ежегодно Премия выявляет лучшие продукты на рынке потребительской электроники, в том числе в категориях «Аудио-видео техника», «Мобильные и цифровые устройства», «Фото техника», «Бытовая техника».

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