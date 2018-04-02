02.04.2018 13:30

В рамках выставки Hi-Fi & High End Show 2018, которая пройдёт в апреле в московском выставочном комплексе Крокус Экспо, состоится вручение наград обладателям премии TOP High End.

В этом году в конкурсе TOP High End двадцать две номинации, в том числе «Лучшее инновационное решение», а также лучшие акустическая система и усилитель российского производства. Отдельно будут определены самые стильные модели в подкатегории «TOP High End Дизайн».

Торжественная церемония награждения пройдёт в этом году уже в 14-ый раз. Имена победителей станут известны в первый день работы выставки. В составе жюри – специалисты отрасли и известные журналисты, представители журналов и он-лайн изданий, пишущих о новинках и тенденциях развития рынка аудио и видео.