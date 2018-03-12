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Премиум-телевизоры LG: модели 2018 года


12.03.2018 10:00

 

 

Компания LG Electronics представила новую линейку телевизоров 2018 года. На презентации, прошедшей в Сеуле (Южная Корея), были показаны устройства, работающие на основе разработанной LG платформы искусственного интеллекта ThinQ и усовершенствованных видеопроцессоров Alpha 9.

 

Благодаря платформе ThinQ телевизоры LG могут функционировать как центры системы «умный дом», обеспечивая доступ к другой бытовой технике, подключаемой к телевизору через Wi-Fi или Bluetooth. Встроенные функции на основе искусственного интеллекта позволяют управлять телевизорами новых моделей, используя голосовые команды и пульт с голосовым помощником. Зритель может просто сказать «Найди саундтрек к этому фильму» или «Выключи телевизор, когда закончится эта программа» без уточнения названия или указания времени. 

 

Интеллектуальный процессор Alpha 9 «отвечает» за улучшенную передачу изображения и чёткость цветов под любым углом обзора. Его основным инновационным элементом является четырёхступенчатая технология снижения шумов; новый алгоритм убирает отвлекающие артефакты и обеспечивает плавную смену кадров. Процессор Alpha 9 используется в OLED-телевизорах LG W8, G8, E8 и C8. 

 

Модели линейки SUPER UHD также оснащены функциями искусственного интеллекта; в этих телевизорах используется процессор Alpha 7. Технологии Nano Cell и FALD (Full Array Light dimming) обеспечивают изображение с глубокими оттенками черного, улучшенной детализацией теней и высокой чёткостью цветов с максимально широкими углами обзора. Новые SUPER UHD-телевизоры LG поддерживают технологию Dolby Atmos.

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