Благодаря платформе ThinQ телевизоры LG могут функционировать как центры системы «умный дом», обеспечивая доступ к другой бытовой технике, подключаемой к телевизору через Wi-Fi или Bluetooth. Встроенные функции на основе искусственного интеллекта позволяют управлять телевизорами новых моделей, используя голосовые команды и пульт с голосовым помощником. Зритель может просто сказать «Найди саундтрек к этому фильму» или «Выключи телевизор, когда закончится эта программа» без уточнения названия или указания времени.